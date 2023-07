Capitaneria insegue e blocca acquascooter a Palermo

I militari della capitaneria di porto hanno bloccato un uomo che con l’acquascooter ha messo in pericolo con le sue evoluzioni la sicurezza in mare di bagnanti e imbarcazioni davanti allo stabilimento balneare Baia del Corallo, a Sferracavallo, borgata di Palermo.

Dopo un inseguimento la motovedetta è riuscita a bloccare il guidatore del mezzo nel porto di Sferracavallo, identificarlo e multarlo con un sanzione di 3.672 euro perché non era in possesso della patente nautica. militari della Guardia costiera ricordano che serve la patente nautica per guidare l’acquascooter e che la navigazione è consentita oltre 300 metri dalla costa.

Durante la stagione balneare, sono vietati la sosta e il transito di qualsiasi unità a motore entro 50 metri dalle boe di delimitazione delle acque riservate alla balneazione. I militari invitano i bagnanti e diportisti a chiamare il 1530 per segnalare alla sala operativa comportamenti sconsiderati che mettono in pericolo le giornate al mare di turisti e bagnanti.