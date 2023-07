Auto storiche per la Targa Florio nella Ztl, multe a Palermo

Alcuni piloti delle auto storiche che a maggio scorso hanno partecipato alla Targa Florio, entrati nell’area della Ztl per raggiungere la partenza, sono stati multati per non avere pagato il pass.

Tra i sanzionati un avvocato, che avrebbe dovuto partecipare con la sua Porsche, e che lo scorso 5 maggio stava raggiungendo il luogo di partenza della gara, in piazza del Parlamento, davanti a Palazzo dei Normanni.

Il legale ha chiesto l’annullamento del verbale e la revoca della richiesta di esibizione della copertura assicurativa. Le auto in gara sono infatti i mezzi speciali, modificati per correre ed è prevista una polizza speciale durante la gara. L’avvocato ha scritto al comando della polizia municipale denunciando la «mancata sospensione in autotutela dei verbali», una volta che ci era resi conto del «grossolano errore».