Lo studente di Palermo colpito da bici una lanciata ai Murazzi, via all'udienza preliminare

È cominciata oggi a Torino davanti al tribunale per i minorenni l’udienza preliminare per tre dei cinque giovani indagati per il caso di Mauro Glorioso, il ventiquattrenne studente palermitano gravemente ferito, lo scorso 21 gennaio, dopo essere stato travolto da una bici elettrica scagliata da un’altezza di circa dieci metri sul lungopo dei Murazzi. Questo procedimento riguarda un ragazzo non ancora diciottenne, un altro di sedici anni e una ragazza di 17 anni. La procura contesta il tentato omicidio.

Glorioso era in coda con altre persone in attesa di entrare in un locale. Dopo le prime incombenze procedurali è iniziato l’interrogatorio di uno dei tre giovani. In aula sono presenti i loro familiari e anche, come persona offesa, il padre di Glorioso.