Palermo, rischio per caldo e incendi: la protezione civile conferma l'allerta arancione

Allerta arancione a causa del forte caldo anche per la giornata di domani - lunedì 10 luglio - in provincia di Palermo, con ondate di calore che porteranno i termometri durante il giorno a temperature vicine ai 40 gradi. Temperature anche più alte in molte località della regione. Una conferma quella della protezione civile che dà seguito all'allerta arancione che era previsto per oggi.

Un caldo che ha contribuito ad alimentare gli incendi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono impegnati nello spegnimento di roghi che hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea in provincia. Incendi si sono verificati nella zona di Valledolmo, nei pressi di alcune aziende agricole. Fiamme pure a Partinico e a Balestrate e nelle Madonie, nella zona di Collesano.