Palermo, rubata la Vespa storica del figlio del sindaco: ritrovata dai vigili urbani

Non un mezzo qualsiasi è stato rubata ieri pomeriggio in pieno centro a Palermo. Due ladri hanno forzato la porta di un garage in pieno centro e hanno portato via una Vespa storica appartenente a Massimo Lagalla, figlio del sindaco del capoluogo siciliano. Ma i due malviventi hanno fatto poca strada. I vigili urbani hanno allertato via radio tutte le auto in servizio e una di loro ha ritrovato il mezzo.

A facilitare il lavoro della polizia municipale il fatto che la Vespa, che comunque era facilmente riconoscibile in quanto rara, era senza targa. A rimuoverla erano stati gli stessi malviventi che dopo un breve inseguimento sono stati bloccati. Uno è scappato, l'altro si è arreso agli agenti. Il ladro è stato denunciato alla magistratura e la Vespa è tornata al legittimo proprietario.