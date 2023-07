Rapine e estorsioni al Nord Italia, 12 custodie cautelari: provvedimenti eseguiti anche a Palermo

Operazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Asti, questa mattina ad Asti, Cuneo, Palermo, Rovigo e Pisa. Eseguite ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 12 persone per i reati di tentato omicidio, estorsione, rapina in abitazione, incendio doloso, armi e stupefacenti. Impiegati settanta carabinieri dei comandi provinciali di Asti, Palermo, Rovigo e Pisa ed unità del nucleo carabinieri cinofili di Volpiano (Torino) per la ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della mattinata.