Palermo, l'addio a Gabriele, morto in viale Diana: "Venti anni sono troppo pochi"

Un lungo applauso ha accompagnato la bara di legno portata a spalla di Gabriele Naccari all'ingresso della chiesa Ss Pietro e Paolo di Palermo. Ci sono gli amici del 20enne, alcuni di loro hanno passato ore straordinarie con lui poco prima che morisse. Un giro in barca, la serata a ridere e a ballare, poi lo schianto contro quell'albero in viale Diana, le fiamme. Una morte assurda. Ci sono i parenti, gli ex compagni di scuola. E davanti a Salvo Naccari, a mamma Gisa e a suo fratello Emanuele adesso c'è un feretro con quel che resta di quel ragazzo brillante, sportivo, promettente. C'è anche la foto di quel figlio, bello e sorridente. Poi le parole del sacerdote, don Mario Golesano, ascoltate in religioso e doloroso silenzio: "Gabriele adesso è un angelo, libero di volare con Dio". Peró riconosce anche lui che "vent'anni sono pochi, troppo pochi per morire".

Uno strazio che da giorni pervade i familiari, i parenti, gli amici, che qualche giorno fa ridevano con lui e oggi piangono e indossano la maglia nera del lutto che ha colpito anche loro, ad un'età in cui il pensiero della morte non dovrebbe nemmeno sfiorarli. A celebrare la messa c'è anche don Cesare Rattoballi. È lo stesso sacerdote che abbracció Rosaria Costa, la vedova di Vito Schifani, al funerale della strage di Capaci, colui che la sostenne nella chiesa di San Domenico mentre chiedeva alla mafia di mettersi in ginocchio. Ora lui è lì, ancora su un altare, col volto rugato dal tempo a sostenere coloro che hanno amato Gabriele, andato via anche lui dentro una macchina in fiamme: "Stategli vicino - dice ai presenti - non lasciate sola questa famiglia". L'ultimo abbraccio, l'ultimo applauso, l'ultima carezza alla bara, poi ancora un addio e la consapevolezza che in circostanze come queste, pur volendole cercare, non ci sono parole utili a lenire il dolore e a manifestare cordoglio.