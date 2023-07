Palermo, con l'auto si schianta contro un albero in viale Diana: ventenne muore carbonizzato

I primi ad intervenire in viale Diana, nei pressi di Casa Natura a Palermo, sono stati i vigili del fuoco, allertati per un'auto in fiamme all'interno del parco della Favorita. Nell'abitacolo un giovane privo di vita, morto carbonizzato. La vittima è Gabriele Naccari, aveva 20 anni. Lo schianto è avvenuto dopo le due di notte in direzione Mondello. Il giovane ha perso il controllo del suo mezzo, un'Alfa Mito, ed è finito fuori strada, contro un albero. La sua auto si è incendiata.

Inutile l'arrivo dei sanitari, il ragazzo, che ha compiuto 20 anni pochi giorni fa, era già morto. La strada è stata chiusa per tutta la notte dalla polizia municipale e dagli operatori della ditta Interventa per consentire i rilievi fatti dall'infortunistica dei vigili urbani di Palermo. Da stabilire ancora l'esatta dinamica dell'incidente. Stamattina l'arrivo del magistrato.