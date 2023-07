Mondello, morta in spiaggia una donna di 82 anni: un malore mentre faceva il bagno

Una donna di 82 anni, Maria Polizzi residente a Palermo, è morta stamattina sulla spiaggia di Mondello. Stava facendo il bagno quando si è sentita male. Altri bagnanti che si trovavano accanto a lei l'hanno subito portata a riva provando a rianimarla. Poi l'arrivo dei sanitari che non hanno potuto far nulla per tenerla in vita. Il corpo della donna deceduta è stato coperto in attesa dell'arrivo del magistrato. Sul posto anche uomini della capitaneria di porto.

L'82enne era andata sull'arenile di Mondello insieme ad una amica. Pare facesse parte di un gruppo che fa acquagym in acqua più volte alla settimana. (Foto d'archivio)