Palermo, spunta la tomba di un cane in piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

"Oggi pomeriggio, recandomi in piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia a Palermo, ho notato che all'interno dello spazio verde è stata creata una tomba dove pare sia stato sepolto un cane morto". A segnalarlo al Giornale di Sicilia è Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Non c'è pace per lo spazio intitolato ai due attori palermitani più volte scambiato per discarica e spesso preda di incivili che vanno a scaricare lì sacchetti di immondizia e ingombranti. Ad aprile scorso qualcuno, probabilmente un senzatetto, aveva montato una tenda sul marciapiede.

Dopo essere stata discarica e camping, piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia è stata scambiata per un cimitero. "Spero che chi di competenza - scrive Li Causi - si adoperi a togliere la carcassa dell'animale e a ripristinare il decoro di una piazza intitolato a due grandi artisti figli della città di Palermo".

Ad oggi non esiste uno spazio per seppellire i propri animali nel capoluogo siciliano. Un esempio virtuoso è il cimitero degli animali di Capo d'Orlando dove agli amici a quattro zampe la famiglia Piccolo, proprietaria dell'omonima villa, diede una degna sepoltura. Un luogo che è adesso anche meta di turisti.