Palermo, altra vetrina spaccata: rapinato nella notte Vendôme, in via Cavour

Continuano senza sosta i furti con spaccata a Palermo. Un'altra vetrina nella notte è andata in frantumi, per opera di ignoti, in via Camillo Benso di Cavour. E' quella del negozio Vendôme Luxury Bags, che vende calzature e pelletteria con marche di pregio come Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada, Chanel, Hermes. I ladri, probabilmente con l'ausilio di un veicolo, hanno colpito ripetutamente la struttura in metallo, piegandola, fino a quando il vetro non ha ceduto. A quel punto si sono introdotti all'interno del negozio. Non è al momento noto ciò che è stato rubato né il valore di esso, ma è l'ennesimo colpo a negozi di lusso a Palermo.

Ben due spaccate in poco più di un mese, il 18 maggio e il 20 giugno scorsi, sono state fatte da Luois Vuitton in via Libertà. La modalità è sempre la stessa: vetrina in frantumi e furto. In quelle occasioni furono portati via portafogli, accessori di valore e borse costose. Il 14 maggio dopo aver spaccato la vetrina del negozio di abbigliamento Terranova in corso Calatafimi, i criminali portarono via la cassa. Mentre il 22 giugno i ladri dovettero arrendersi davanti alla resistenza della vetrina di Gucci. Ma nel mirino della banda della spaccata, sempre che si tratti di un'unica mano criminale, ci sono anche le sigarette e i gratta e vinci delle tabaccherie e i bar. A maggio scorso vetri rotti e porta divelta nei bar Villaermosa, all’angolo tra la via Villaermosa e via Francesco Bentivegna,e al bar tabacchi Wisser cafè in via Tricomi. Il 15 giugno fu rubata una considerevole quantità di stecche di sigarette e soldi dal distributore di benzina Q8 di via Rosario Nicoletti, tra Partanna Mondello e Tommaso Natale. Quattro giorni dopo, in piazza Unità d'Italia, altro vetro rotto in una tabaccheria. Anche lì i ladri portarono via sigarette, gratta e vinci e soldi. (Ph. Cesare Tummarello)