Vittoria, bimba di 5 anni azzannata da un cane: operata, ha rischiato di perdere un occhio

A soli 5 anni ha rischiato di perdere un occhio e ha vissuto momenti di terrore. Una bambina è stata aggredita e azzannata da un cane in zona Tre laghetti, alla periferia di Vittoria. La piccola, che ha riportato ferite al volto e una spalla, è stata portata d'urgenza al pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria e successivamente trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Nella notte è stato necessario un intervento chirurgico con cui sono state scongiurate gravi conseguenze, in particolare all'occhio. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per verificare la dinamica di quanto successo. A quanto si apprende ad aggredire la piccola, che risiede tra Vittoria e Comiso, è stato un cane randagio di grossa taglia.

Poco più di tre mesi fa un'altra aggressione aveva tenuto col fiato sospeso una famiglia di Rodì Milici, in provincia di Messina. Una bambina di tre anni era stata azzannata da un pitbull ferendola gravemente alla testa. Dopo una fase di coma farmacologico la piccola è stata salvata dai medici del Policlinico.