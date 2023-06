Misilmeri, operaio forestale cade in un burrone mentre taglia l'erba: è grave

Sanitari del 118 e uomini della forestale hanno lavorato in sinergia questa mattina per soccorrere un 55enne caduto in un fossato sul Monte Gulino, nel territorio di Misilmeri in provincia di Palermo. Si tratta di un operaio forestale che si trovava in quella zona impervia per ripulire insieme ad altri colleghi un terreno demaniale per la prevenzione degli incendi estivi. Mentre l'uomo stava utilizzando un decespugliatore per radere l'erba ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto.

I colleghi hanno subito chiamato aiuto. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che non è atterrato nelle vicinanze dell'incidente a causa della fitta vegetazione. Un medico e due barellieri hanno dunque raggiunto il 55enne con un mezzo della forestale, lo hanno imbracato su una lettiga e lo hanno trasportato al campo sportivo dove si trovava l'elicottero. Poi il volo al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo. L'uomo ha riportato politraumi e le sue condizioni sono gravi.