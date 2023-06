Palermo, 75enne finisce con l'auto su una motoape e su una passante: probabile malore

Poteva finire con conseguenze più gravi un incidente avvenuto questa mattina a Palermo, in via San Lorenzo. All'altezza di Villa Adriana, intorno alle 9, una Fiat 600 guidata da una donna di 75 anni è prima finita contro una moto ape, che si è cappottata, di un venditore ambulante di frutta e verdura, ha poi colpito una passante e infine una jeep. Per il forte impatto l'auto della 75enne ha preso fuoco. Ad intervenire per i primi soccorsi alcune persone che si trovavano ad una fermata dell'autobus nelle vicinanze e altra gente che ha assistito alla scena. La donna è stata estratta dall'abitacolo e messa in salvo in attesa dei soccorsi e dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una per la conducente della Fiat 600 e un'altra per l'altra signora investita. Nessuna delle due versa in gravi condizioni.

Le cause dell'incidente sarebbero da attribuire ad un malore, ma l'infortunistica stradale, che si è recata sul luogo del sinistro, ha effettuato tutti i rilievi per determinare la reale dinamica. Le fiamme sono state spente da una squadra di pompieri e la strada è stata messa in sicurezza, inibendo per qualche ora il passaggio alle altre auto. Un blocco che ha congestionato il traffico, in un punto nevralgico nel periodo estivo per il passaggio di mezzi che utilizzano via Tommaso Natale e via Lanza di Scalea per recarsi a mare, a Sferracavallo e a Mondello.