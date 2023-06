Due incidenti sulla A-29, lunghe code verso Palermo e l'aeroporto Falcone-Borsellino

Giornata difficile per gli automobilisti che, questa mattina, hanno dovuto percorrere l'autostrada A29, sia in direzione Palermo che Mazara del Vallo. Intorno alle 8,40, nel tratto tra Carini e l'aeroporto Falcone-Borsellino, un'auto è finita sul guardrail senza gravi conseguenze per gli occupanti del veicolo. Immediatamente si sono verificate lunghe code poco prima dello scalo. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polstrada che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Pochi minuti dopo, l'altro incidente in direzione Palermo, poco prima dell'uscita per l'ospedale Cervello. Una vettura si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro il guardrail, dopo essere andata in testacoda. Illeso il conducente, ma anche in questo caso si sono verificate code chilometriche.

Sul luogo dell'incidente un'ambulanza del 118, la Polstrada e il personale dell’Anas. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre il personale dell'Anas ha provveduto a mettere in sicurezza la strada.

E nella serata di ieri, l'A29 era stata teatro di un altro incidente: due auto si sono scontrate e 4 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite. Un urto che ha completamente distrutto le due auto sulle quali viaggiavano le sei persone. Sull'autostrada Mazara del Vallo - Palermo sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco che per liberare i feriti dagli abitacoli hanno dovuto tagliare le lamiere. Sono giunte anche diverse ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale a Palermo.