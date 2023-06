Palermo, si scontrano due auto sulla A29: 4 feriti tra cui 2 bambini

Uno scontro tra due automobili ha bloccato in serata la A29 poco dopo lo svincolo per Partinico in direzione Palermo. Un incidente che ha causato il ferimento di 4 persone tra cui due bambini. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, probabilmente un sorpasso maldestro. Un urto che ha completamente distrutto le due auto sulle quali viaggiavano sei persone.

Sull'autostrada Mazara del Vallo - Palermo sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco che per liberare i feriti dagli abitacoli hanno dovuto tagliare le lamiere. Sono giunte anche diverse ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale a Palermo. Non si conoscono al momento le loro condizioni, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. A segnalare il sinistro gli uomini dell'Anas che hanno temporaneamente chiuso il tratto dell'autostrada interessato in direzione Palermo, deviando il traffico su Partinico. Sulla A29 si sono formate lunghe code.

(ph. Partinico Live)