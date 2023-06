Tre auto sono andate in fiamme questo pomeriggio a Palermo in via Spinuzza in pieno centro. Pare che il rogo sia partito da un cumulo di rifiuti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento l’incendio ed evitato che le fiamme potessero investire altre auto parcheggiate e danneggiare anche le abitazioni e le attività commerciali. La nube di fumo molto alta è stata notata da tantissimi palermitani e turisti.