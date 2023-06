Palermo, una donna tedesca dice di essere Santina Renda, scomparsa nel '90: verrà prelevato dna

Nel giorno del 40esimo compleanno di Santina Renda, scomparsa a Palermo il 23 marzo del 1990 mentre giocava con la sorellina nel cortile di casa, in via Pietro D'Aquila, si riaprono le speranze di trovarla viva. Un messaggio è arrivato questa mattina alla pagina facebook Manisco world, nata per mettere in evidenza casi di persone scomparse. A scrivere è una donna che abita in Germania che dice di riconoscersi nelle foto che girano in rete e nella ricostruzione fotografica, l'age progression, diffusa. Quando era piccola è stata abbandonata in un orfanotrofio in Germania ed è stata adottata da una famiglia all'età di 10 anni.

“Si è riconosciuta nella storia di Santina Renda - ha detto l'avvocato Luigi Ferrandino a gds.it - e si è riconosciuta nella fotografia di Santina da piccola. Abbiamo invitato la ragazza ad inviarci il materiale biologico che sarà esaminato dal laboratorio della dottoressa Marina Baldi di Roma che come sempre si è messa a disposizione. Abbiamo spiegato alla giovane che vive in Germania come raccoglierlo. Nei prossimi giorni arriverà nella capitale dove verrà confrontato con il dna della mamma di Santina. La coincidenza - ha concluso l'avvocato - ha voluto che proprio in questi giorni stiamo portando avanti anche un’indagine in Sicilia e la nostra corrispondente ha preso appuntamento con i procuratori che si stanno occupando delle indagini, che dovrebbero essere riaperte”.

La sorella e la madre di Santina Renda hanno avuto un incontro in video call con la giovane che pensa di essere la palermitana scomparsa 33 anni fa. Pur non somigliando alla age progression, le due donne hanno riconosciuto nella voce e nel viso della donna un timbro e dei tratti somatici familiari.