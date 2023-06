Palermo, trova un portafoglio con 285 euro e lo restituisce: «Sono in pace con la coscienza»

Trova un portafoglio e lo restituisce al legittimo proprietario. Non dovrebbe fare notizia ma in realtà la fa. E sono le stesse parole di un appuntato dei carabinieri a confermare ciò: "Complimenti per ciò che ha fatto, è la terza volta che mi capita da quando ho la divisa". E' ciò che ha detto il militare ad un agente immobiliare di Villabate che stamani, mentre acquisiva la delega per la vendita di un immobile a Palermo, ha trovato il portafoglio contenente 285 euro, una carta di identità, una tessera sanitaria, una patente, un bancomat e due carte di credito prepagate.

Valerio Pietraperzia era appena uscito dal portone di un palazzo di via Michele Catti, nei pressi di via Montalbo, quando ha visto sul marciapiede un oggetto di pelle nera. "Mi sono avvicinato - racconta a gds.it - e a terra c'era un portafoglio. L'ho immediatamente messo in tasca e quando sono tornato a casa l'ho aperto. Io e mia moglie non abbiamo tentennato neanche per un attimo - spiega Pietraperzia -. Subito dopo pranzo sono andato alla caserma dei carabinieri di Villabate che erano stupiti e si sono complimentati con me. Poi di pomeriggio - continua l'uomo - il regalo più bello: mi ha chiamato il legittimo proprietario per ringraziarmi. Ci siamo anche visti e ho sentito il bisogno io di ringraziare lui. Oggi è il mio anniversario di nozze e la sua telefonata mi ha riempito il cuore di gioia. Sono contento di avergli restituito ciò che era suo perché conosco i sacrifici che si fanno ogni giorno per vivere e se non avessi restituito quel portafoglio non mi sarei sentito in pace con la mia coscienza".

Incredulo il proprietario del portafoglio, sposato e padre di due figli: "Non avrei mai immaginato di ritrovare soldi e documenti - dichiara Salvatore Alioto -. Oggigiorno è difficile trovare gente onesta e gentile, devo ammettere che sono stato molto fortunato. Io tra l'altro al momento non ho un lavoro stabile e mia moglie è in maternità quindi per me sarebbe stato un serio problema non ritrovare il portafoglio. Purtroppo andavo di fretta e mi è caduto dalla tasca. Quando me ne sono accorto ho subito fatto la denuncia ma nutrivo poche speranze - ammette l'uomo -. Poi la telefonata dei carabinieri che mi ha risollevato la giornata. Ho voluto conoscere il signor Pietraperzia per ringraziarlo di persona - conclude Alioto -. Ha fatto un grande gesto e gliene sono riconoscente".