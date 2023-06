Palermo, parcheggiatore aggredisce vigili urbani e viene arrestato

Nervi tesi oggi pomeriggio in viale Croce Rossa dove un uomo di circa 30 anni è andato in escandescenze e ha aggredito un vigile urbano. Il fatto di cronaca è avvenuto in viale Croce Rossa. La squadra infortunistica della polizia municipale era intenta ad effettuare i rilievi per un incidente tra un'auto ed uno scooter, quando l'uomo, un parcheggiatore abusivo che, a quanto pare, è noto alle forze dell'ordine, ha cominciato ad inveire contro un vigile reo di averlo richiamato mentre litigava con la moglie in maniera veemente dentro la sua automobile.

Una serie di insulti e di minacce durata una decina di minuti. Poi l'uomo si è avvicinato al furgone dei vigili e ha aggredito un agente spingendolo all'interno del mezzo. A nulla è valso il tentativo della municipale e della moglie di calmarlo. Durante l'aggressione il posteggiatore ha anche strappato dal furgone una maniglia e l'ha lanciata violentemente verso i vigili che, a quel punto, non hanno potuto fare a meno di ammanettare l'uomo.