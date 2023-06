Palermo, auto si ribalta all'Addaura: feriti zio e nipote, traffico nel caos

Una donna di 52 anni e un uomo anziano di 84, zia e nipote, sono finiti questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere stati vittime di un incidente sul lungomare dell'Addaura. Erano all'incirca le 9.30 quando l'auto, una Fiat Panda guidata dalla 52enne, ha perso aderenza con l'asfalto dopo essere passata sui dissuasori di via Cristoforo Colombo in direzione Mondello e si è ribaltata sulla fiancata. È partita una chiamata al numero emergenza che ha inviato sul posto due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno fatto uscire dall'abitacolo i feriti e li hanno affidati ai sanitari del 118.

Zio e nipote non sembrano essere in pericolo di vita. A risentirne è stato invece il traffico, che fino a quando i vigili urbani non hanno finito di effettuare i rilievi e fino a quando il mezzo non è stato tolto dalla strada, è stato regolato facendo passare le auto in maniera alternata.