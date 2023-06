Palermo, furgone con elettrodomestici in fiamme al Centro Leoni

Non sono ancora chiare le ragioni di un incendio che è scoppiato oggi a Palermo. Le fiamme hanno avvolto nel pomeriggio un furgone che si trovava all'interno del parcheggio del Centro Leoni in via Crocifisso di Pietratagliata, in zona corso Calatafimi.

All'interno del mezzo c'era un carico di elettrodomestici provenienti dal magazzino di Unieuro. Il personale del centro commerciale ha immediatamente chiamato il numero emergenze che ha inviato sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Palermo. Fortunatamente non si registrano feriti. Si indaga sull'accaduto, anche se sembra essere scartata la pista dolosa.