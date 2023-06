Bagheria, morta dopo due mesi e mezzo di agonia la donna investita in via Bagnera

Non ce l'ha fatta Anna Picone, 64 anni, ex dipendente delle ferrovie dello Stato, a superare i gravi traumi riportati dopo essere stata investita l'8 aprile scorso in via Giuseppe Bagnera a Bagheria, davanti al ristorante Magna Roma. La donna è morta stamattina dopo più di due mesi di coma.

La sera dell'incidente la vittima, pensionata iscritta alla scuola di Teologia, stava attraversando la strada per recarsi alla messa di Pasqua quando è stata travolta da un'automobile. A darle i primi soccorsi un paramedico che stava cenando all'interno del ristorante. Poi l'arrivo di un'ambulanza e il trasporto in condizioni disperate all'ospedale, ma la donna non si è mai ripresa. Dopo due mesi e mezzo di coma irreversibile il decesso che è avvenuto questa mattina. Anna Picone lascia il marito e due figlie.