Capaci, fuoco in una casa del marito del consigliere comunale Maria Giambona: morti animali

Fiamme in una casa di campagna a Capaci, nella notte di ieri. A bruciare un immobile che appartiene al marito del consigliere comunale Maria Giambona. Il fatto è successo in una zona di campagna nei pressi di contrada Zarcate. Il rogo è partito dal magazzino dell'abitazione, con molta probabilità non per cause accidentali. Ha ucciso alcuni animali (non si conoscono altri dettagli) che erano nel magazzino e ha distrutto attrezzi e mangimi.

Indagini sono in corso per stabilire la matrice del rogo, ma appare quasi certa la natura dolosa. «L'immobile - spiega il sindaco di Capaci Pietro Puccio - è stato da poco assegnato al patrimonio del Comune di Capaci in seguito ad un sequestro per abusivismo edilizio, ma il Comune non ne è ancora entrato in possesso». Maria Giambona è anche stata assessore fino a febbraio 2023. Alle scorse elezioni è stata rieletta in Consiglio comunale, dopo essersi candidata con la lista Cambiamo Capaci.

Nella foto il magazzino incendiato (foto de Il Giornale di Capaci) e nel riquadro il consigliere Maria Giambona