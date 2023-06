Tromba d'aria in mare vicino all'aeroporto di Palermo, ancora maltempo e poi sarà estate

Tromba d'aria in mare, questa mattina, nelle acque antistanti la costa palermitana, prima di arrivare all'aeroporto Falcone-Borsellino. Il fenomeno è stato fotografato intorno alle 7,30 nei pressi di Punta Raisi. Un fenomeno ormai sempre più consueto in Sicilia, un'immagine che si spera sia l'ultima legata alla fase di instabilità di questo periodo.

Ancora oggi, infatti, in Sicilia sono attese le piogge, a Palermo è prevista allerta gialla con piogge e temporali che saranno presenti nell'arco della giornata. Questa fase di instabilità, però, dovrebbe lasciare l'Italia già nelle prossime ore e, secondo i meteorologi, da domani sarà estate con sole e temperature che nel week end raggiungeranno nella nostra Isola anche punte di 29 gradi.

Il 16 giugno, secondo gli esperti di 3BMeteo, l'estate 2023 proverà a decollare per effetto della prima vera rimonta dell'anticiclone subtropicale. Per sabato e domenica "un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque". Via dunque gli ombrelli per dare meteorologicamente il via alla stagione estiva.