Rifiuti, al via il nuovo piano raccolta a Mondello e Sferracavallo. I commercianti: «Ascoltate le nostre esigenze»

Giornata di rivoluzione nelle borgate marinare palermitane di Mondello e Sferracavallo. Da oggi parte il potenziamento della raccolta di Rap, la partecipata che si occupa dei rifiuti in città. L’azienda di piazzetta Caroli, dopo un lungo confronto con la settima circoscrizione, ha previsto due turni di conferimento per le attività commerciali, prese d’assalto d'estate da turisti e palermitani. Da tempo i commercianti si lamentavano per le falle del precedente piano: «Il progetto era nato già qualche anno fa, quando è iniziata questa nuova esperienza - spiega Paolo Muratore, titolare della storica tabaccheria della piazza di Mondello e presidente dell’associazione Mondello Young, che riunisce gli esercenti della piazza -, con il tempo abbiamo capito come potenziarla e renderla più efficace. Ringraziamo Rap, sempre collaborativa, che quest’anno ha capito ed ascoltato le nostre esigenze, raddoppiando il servizio e prevedendo dei ritiri notturni».

Quest’ultimo punto rappresentava uno dei nodi fondamentali delle richieste arrivate sulla scrivania del presidente dell’azienda Giuseppe Todaro. Negli anni passati, le forti lamentele dei ristoratori - che rappresentano la maggioranza degli imprenditori della piazza - si concentravano soprattutto sul ritiro diurno. «Mentre i clienti erano seduti ed intenti a gustare i piatti di pasta ed il pesce, dalla piazza transitavano i camion del ritiro dei rifiuti - ricorda Giosuè Arcoleo, proprietario dello storico ristorante Sariddu -, il risultato era un olezzo insopportabile durante l’ora di pranzo e i turisti e gli stessi palermitani che si lamentavano».

In questo modo, dunque, i rifiuti verranno conferiti a chiusura di attività, ma sarà compito degli stessi esercenti nascondere la spazzatura: «Ci impegneremo a toglierla dalla vista dei clienti e di chi passeggerà per le vie di Mondello - prosegue Muratore - la renderemo invisibile. Considerato che il ritiro dovrebbe avvenire entro le prime ore del mattino, non dovrebbero esserci più problemi di odori e montagne di rifiuti».

Iniziativa ben accolta anche a Sferracavallo, dove però qualcuno dovrà organizzarsi: «Da oggi parte in modo diverso - spiega Cecile D’Alessandro, titolare del ristorante Rosso di sera -, prima venivano raccolti proprio davanti le nostre attività, adesso, invece, ci sono dei punti istituiti dal Comune dove poter conferire (via Piazza Sferracavallo e via Torretta). Per noi che abbiamo una ristorazione un po' più piccola non ci aiuta, perché solitamente per mezzanotte siamo già chiusi e i nostri dipendenti andati via, quindi troveremo il modo di adattarci al nuovo regolamento. Ci hanno già dato i nuovi contenitori. Fino ad oggi ha funzionato bene, speriamo che si continui così».

Nel frattempo, in viale Regina Elena, gli operatori dell’Amat hanno iniziato ad installare la nuova segnaletica che dovrà regolamentare l’area pedonale del lungomare. La nuova ordinanza dovrebbe essere attiva per lunedì, giornata in cui sono attesi i New Jersey, le barriere in cemento che sbarreranno la strada ai mezzi. Questi, potranno circolare in via Principe di Scalea, eccezion fatta per due brevi tratti del lungomare in corrispondenza degli storici bar e in funzione di ciò è stata stravolta la circolazione. Dalla via Principe di Scalea, infatti, si potrà svoltare in via degli Oleandri. Una volta raggiunto viale Regina Elena, si dovrà girare a destra, direzione piazza Valdesi, dove c’è la rotonda e da lì ci si potrà immettere nuovamente in via Principe di Scalea o verso Palermo. Stessa situazione all’altezza di via Circe: sempre da via Principe di Scalea, si potrà svoltare e una volta raggiunto il lungomare si dovrà girare a destra e si verrà condotti fino a via Andromeda dalla quale si potrà entrare in via Principe di Scalea.