Palermo, autocisterna sullo spartitraffico e moto fuori strada: disagi in viale Croce Rossa

Due sinistri a poca distanza l'uno dall'altro per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti ma che hanno congestionato il traffico, in zona stadio, a Palermo, ad ora di pranzo.

Intorno alle 13 un'autocisterna di una ditta privata che trasporta acqua potabile si è incastrata sul cordolo spartitraffico in cemento che separa le due carreggiate di viale Croce Rossa. Da capire, e lo farà la polizia municipale che sta effettuando i rilievi, come il mezzo possa essere finito lì. L'autocisterna è rimasta sospesa sul blocco in cemento con le ruote del lato sinistro del veicolo che non toccavano terra.

Le dimensioni del mezzo cho ostruivano il passaggio di altri veicoli ha mandato in tilt il traffico.

Ad aggravare la situazione un altro incidente, avvenuto a poche centinaia di metri più avanti, sempre in viale Croce Rossa in direzione piazza Vittorio Veneto. Un giovane su uno scooter è stato catapultato sull'asfalto bagnato dalla pioggia dall'apertura dello sportello di un'auto in sosta. Il motociclista non è in gravi condizioni ma è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia.