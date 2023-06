Aereo atterra a Palermo per perdita di carburante: quattro voli dirottati a Trapani Birgi

Disagi per il traffico aereo dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per via di un versamento di carburante sulla pista. Intorno alle 18 di oggi il comandante di un piccolo aereo privato che era partito da Milano Malpensa ed era diretto a Malta, in prossimità del capoluogo siciliano, ha avvisato la torre di controllo di Palermo, chiedendo di poter atterrare per via di un problema al velivolo. Sono scattate dunque tutte le procedure di emergenza previste in questi casi e il piccolo aereo è atterrato in sicurezza nello scalo palermitano.

I vigili del fuoco, però, si sono accorti che il mezzo perdeva carburante da una delle due ali. Per evitare incidenti più gravi tutti i voli in arrivo su Palermo sono stati dirottati all'aeroporto di Trapani Birgi. Nel frattempo i passeggeri dell'aereo sono stati fatti scendere e il personale dello scalo insieme ai vigili del fuoco hanno provveduto a ripulire la pista e a rimetterla in sicurezza.

I voli deviati sono i seguenti:

FR 3926 BLQ-PMO proveniente da Bologna, FR9120 RMI-PMO proveniente da Rimini, AZ1795 FCO-PMO in arrivo da Roma e AZ1797 LIN-PMO da Milano.

Intorno alle 19 la situazione alla normalità anche se, conseguentemente a ciò che è accaduto, diversi aerei stanno riportando notevoli ritardi.

