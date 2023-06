Palermo, folla e commozione ai funerali dell'uomo ucciso da un vicino in via Loria

«Questa morte non sia vana. Francesco ci insegni a godere ogni momento della vita e quanto il nostro corpo sia prezioso. Basta un attimo, per mano di qualcuno, e il corpo non c'è più. La sua anima possa dare forza alla sua famiglia, ai suoi bambini e a chi gli ha voluto bene». Queste in sintesi le parole del parroco della chiesa Don Orione di Palermo che stamani ha officiato il funerale di Francesco Sabella, il 50enne morto a causa di quattro coltellate allo stomaco inflittegli da Salvatore De Santis, 50 anni, suo vicino di casa.

Il corteo funebre è partito dalla casa dei genitori di Sabella, un isolato più avanti di quello di via Ruggero Loria che è stato scenario della tragedia. Stanotte amici e familiari lo hanno vegliato, stamattina un lungo serpentone di gente ha invece voluto dargli l'ultimo saluto. Commovente lo stop davanti all'abitazione dell'uomo, soprattutto quando alla bara è stato avvicinato il suo cavallo. Un momento toccante, sottolineato dal lungo applauso della folla. Poi il passaggio davanti ad uno dei suoi negozi di detersivi, scandito dal saluto e dalle urla di chi lo conosceva. Perfino dai balconi, tra le strade strette del quartiere, sono partiti messaggi d'affetto per la vittima dell'omicidio.

Scortato dalle moto dei suoi amici centauri, il corteo funebre, reso ancora più toccante dal rombo assordante e incessante dei motori, è giunto davanti alla chiesa Don Orione. Sulla bara il casco, la tuta e gli stivali che il 50enne usava quando andava a correre con la sua Ducati all'autodromo di Pergusa. L'ultimo applauso all'uscita dalla chiesa di amici, parenti e familiari, molti dei quali in lacrime, il gas delle moto e l'auto con la bara che si allontana. Il corpo di Sabella sarà adesso portato a Caltanissetta dove sarà effettuata la cremazione.

© Riproduzione riservata