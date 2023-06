L'omicidio della Zisa, a Palermo processo il 13 luglio per l'assassino reo confesso

Il gip di Palermo Ermelinda Marfia ha rinviato a giudizio Salvatore Fernandez accusato di avere ucciso lo scorso 30 giugno Giuseppe Incontrera, ritenuto il boss emergente della Zisa.

La prima udienza si terrà il prossimo 13 luglio. L’avvocato Salvatore Ferrante che assiste Fernandez ha chiesto l’abbreviato.

Il gip ha ritenuto inammissibile la richiesta visto che l’imputato rischia la pena dell’ergastolo. L’imputato dopo il delitto ha confessato. I familiari di Incontrera non si sono costituiti parte civile.

Il legale ha chiesto che venisse esclusa la premeditazione.

Incontrera era consuocero e braccio destro di Giuseppe Di Giovanni, accusato di avere ricevuto lo scettro di reggente dai fratelli Gregorio e Tommaso. Fernandez ha raccontato che pochi giorni prima del delitto aveva litigato con Incontrera per un banale incidente stradale.

La mattina del 30 giugno dell’anno scorso Fernandez impugnò una pistola e fece fuoco in via Imperatrice Costanza.

