Persone sui binari, fermi i treni verso l'aeroporto di Palermo: disagi e rallentamenti

Problemi alla circolazione ferroviaria tra Carini e la stazione dell'aeroporto "Falcone -Borsellino", a Punta Raisi, a causa della presenza di alcune persone sui binari. In quel caso si attiva un protocollo, attuato dalla polizia ferroviaria, di stop di tutta la circolazione dei treni nella tratta per evitare problemi ben più gravi.

In questo caso, a parte la polfer, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Carini. Ci sono stati ritardi soprattutto tra Carini e il "Falcone-Borsellino", con i treni fermi per circa un'ora, e qualche disagio c'è stato anche in direzione della città e nella metropolitana di Palermo. La situazione adesso sta lentamente tornando alla normalità.

