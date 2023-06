Palermo,  UniCredit sostiene il progetto “La relazione che cura” a Danisinni 

E’ stato presentato oggi il progetto “La relazione che cura” realizzato dall’Associazione Comunità Danisinni ETS di Palermo, grazie alla donazione di UniCredit.

Obiettivo del progetto “La relazione che cura” è stato quello di contribuire al processo di rigenerazione del Rione Danisinni di Palermo potenziando il Centro educativo con strumenti volti al consolidamento di relazioni educative in contrasto alla povertà educativa e ai diversi fattori di isolamento e di disagio che ostacolano la crescita dei minori del territorio. Un intervento di pregio perché rivolto alla cura dei legami, all’esplorazione e alla conoscenza, fronteggiando le cause e i fattori di isolamento, esclusione, povertà educativa, oltre che di disagio ed esposizione alla micro e macro-criminalità e alle varie forme di delinquenza e devianza minorile. La proposta alternativa è stata quella di creare legami di cura della persona basati su modelli educativi di accoglienza, presa in carico delle esigenze, superamento dei gap conoscitivi che creano barriere culturali e affiancamento nel percorso educativo e scolastico volto al successo formativo. Destinatari del progetto sono stati una cinquantina di bambini ed adolescenti dell’età compresa tra i 5 e i 20 anni del rione Danisinni.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre due milioni di euro a 192 progetti di onlus che operano nell’isola”.

“Siamo soddisfatti per la riuscita del progetto - ha commentato Mauro Billetta, legale rappresentante dell’Associazione Comunità Danisinni - che, di fatto, avrà continuità in quanto i laboratori e percorsi avviati permetteranno al Centro educativo di Danisinni di offrire nuovi servizi per il territorio. Consapevoli che l’intervento formativo non può essere momentaneo, lo stile della nostra Comunità promuove progetti all’interno di un processo che, attraverso l’apporto di diversi Enti, riesce a mantenere nel tempo il presidio locale. Siamo grati ad UniCredit che ha sposato la mission locale con un contributo significativo”.

