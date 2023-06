Ventinovenne di Partinico muore per un aneurisma, anche la politica romana piange Simona Amorello

Due città in lutto per Simona Amorello, 29 anni. La giovane è morta all’improvviso per un malore. Originaria di Partinico, era vicepresidente del Consiglio comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, e segretaria del circolo del Pd del quartiere di Monterotondo Scalo. A quanto viene scritto da amici e colleghi di partito, è stato un aneurisma a strapparla alla vita.

Simona, dopo la laurea in Scienze infermieristiche all’università Tor Vergata di Roma, lavorava come infermiera presso l’ospedale San Giovanni Battista, ma aveva anche intrapreso un cammino politico. La giovane, che si è sentita male nella sua abitazione, è stata soccorsa, ma non c’è stata nulla da fare. A dare notizia della sua morte, Riccardo Varone, sindaco di Monterodondo: «Sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita, a Paolo per la scomparsa di Simona Amorello, amica, consigliera comunale e vicepresidente del Consiglio comunale. È un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le istituzioni di Monterotondo. Dire che Simona mancherà a tutte e a tutti noi è banale e non rende minimamente l’idea di quanto sia sconvolgente l’addio che sono, che siamo costretti a darle… Un abbraccio commosso ai suoi cari e un bacio al cielo».

I social sono invasi da messaggi di cordoglio in particolar modo pubblicati sulle pagine Facebook del Pd. Il Partito democratico di Monterotondo scrive: «Per un grave malore è venuta a mancare la nostra compagna e amica Simona Amorello. Sempre pronta ad aiutare il prossimo e a dare il suo contributo per la crescita della comunità. Profondamente colpiti e addolorati per questa improvvisa e grave perdita esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro abbraccio alla sua famiglia». Il gruppo Voglioviverecosi pubblica: «Abbiamo sperato fino all'ultimo che le condizioni di Simona migliorassero, rifugiandoci nella preghiera e confidando in un miracolo, che si potesse materializzare dalla cura dei professionisti ospedalieri, mondo del quale Simona fa parte e al quale si è dedicata con coscienza, disciplina e intelligenza. Simona Amorello, giovanissima donna nel fiore degli anni e dedita al lavoro, alla famiglia, agli amici, si è spesa anche a servizio della comunità cittadina e di quartiere».

Un post di cordoglio anche dal Comune di Partinico: «La Presidenza del Consiglio comunale di Partinico ed il Consiglio tutto esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per la prematura scomparsa della giovane partinicese Simona Amorello».

© Riproduzione riservata