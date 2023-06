Palermo, protesta degli ex Pip: precari minacciano di lanciarsi dal balcone

Protesta di un gruppo di precari ex Pip questa mattina in via Notarbartolo, esplosa questa mattina all’assessorato all’Economia della Regione Siciliana.

Un gruppo di manifestanti è entrato negli uffici per essere ricevuto ma in seguito ha raggiunto i balconi dell’assessorato dei piani superiori e protestano minacciando di lanciarsi di sotto, dopo che, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe stato confermato l'orario dell'appuntamento. La situazione, a causa del nervosismo e dell'esasperazione dovuta alla situazione lavorativa e persona, è presto degenerata: alcuni manifestanti infatti sono saliti a cavalcioni delle ringhiere dei balconi dell'assessorato, minacciando di buttarsi di sotto.

