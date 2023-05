Colpi d'arma da fuoco contro un negozio a Palermo, ipotesi intimidazione

I carabinieri a Palermo indagano Indagini su alcuni colpi di arma da fuoco sparati contro le vetrine di un negozio di via Aurispa, zona Malaspina. Sarebbero almeno tre i fori di proiettile trovati sulle vetrine. Non è chiaro se sia accaduto quando il negozio era aperto o chiuso. I militari sono intervenuti dopo le telefonate arrivate al 112 da parte di alcuni cittadini che avevano sentito esplodere alcuni colpi d’arma da fuoco.

Dopo avere eseguito gli accertamenti tecnici, i carabinieri hanno informato la Procura. Il fascicolo è ora nelle mani Direzione distrettuale antimafia visto che l’episodio sembra avere i contorni della classica intimidazione. Gli investigatori, oltre ad avere acquisito le immagini riprese da diversi impianti di videosorveglianza della zona, hanno ascoltato il titolare dell’attività e alcuni potenziali testimoni per capire chi possa aver esploso i colpi, probabilmente passando a bordo di uno scooter, magari con il volto coperto dal casco, per poi fuggire via nel traffico del quartiere Noce.

