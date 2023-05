Palermo, un 54enne muore mentre sistema gli ombrelloni sul lido di Mondello

Tragedia questa mattina sul litorale di Mondello. Un dipendente della società Italo Belga, è morto nel tratto poco dopo la piazza di Valdesi, a Palermo. La vittima è Massimo Russo, aveva 54 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 10, il 54enne, che lavorava per conto della società che gestisce la spiaggia di Mondello, stava sistemando alcuni ombrelloni in vista della riapertura di un lido, prevista per il prossimo 1 giugno, quando improvvisamente si è sentito male.

L'uomo si è accasciato per terra e immediatamente i colleghi che si trovavano in quel momento nei pressi hanno allertato i soccorsi. I primi ad intervenire, stando ai racconti dei presenti, sono stati alcuni farmacisti che lavorano nell'attività che si trova in piazza, poi è giunta un'ambulanza del 118.

I sanitari hanno tentato di rianimare il 54enne, ma l'uomo è deceduto. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia e i vigili urbani. Al momento sono in corso accertamenti.

Diffusa la notizia della morte, in tanti lo hanno voluto ricordare sui social. "Caro Massimo Russo voglio ricordarti così forte e guerriero e sempre sorridente e grande lavoratore…sono davvero addolorato per la tua famiglia e per non vederti più spero che la terra ti sia lieve e che ci guardi da lassù riposa in pace amico mio…", ha scritto Salvatore Armetta. E ancora, Claudio Taormina "Sono molto molto addolorato per questa bruttissima e triste notizia.... Ricordando la tua persona rivivo solo momento belli e di tante risate... Sono veramente tanto addolorato.... Riposa in pace grande Uomo". In molti sottolineano la dedizione nel lavoro, come Francesco Mancuso che ha scritto: "Ciao Massimo quanti bei ricordi insieme eri un buono, generoso gran lavoratore ogni volta che ci si incontrava erano risate e sfottò troppo presto sei andato via rimarrai nei miei ricordi che la terra ti sia lieve Rip".

