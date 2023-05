Palermo, il procuratore De Lucia: «Cosa Nostra rinforzata dalla borghesia mafiosa»

«Il termine “borghesia mafiosa” è usato dagli anni '70, ed è quella che non soltanto ha aiutato la latitanza di Matteo Messina Denaro, ma è quello che aiuta la mafia, nel senso che senza borghesia mafiosa non avremmo la mafia per come la conosciamo». Lo ha detto il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, ospite a Il cavallo e la torre su Raitre.

«La differenza tra Cosa Nostra e le altre organizzazioni criminali - ha aggiunto - sta nella capacità che intorno al nucleo centrale dei cosiddetti uomini d’onore c'è tutto un mondo di relazioni che offre servizi alle mafie, ricevendo servizi. La storia dei nostri processi, e anche la storia degli ultimi trent'anni, è piena di professionisti, esponenti della politica, del mondo delle professioni, anche delle forze di polizia e in qualche caso della magistratura, che hanno posto in essere comportamenti, benevolenti e utili, verso le mafie, ricevendone dei vantaggi. E questo rinforza costantemente le mafie».

