La pista del Country come un ring, ancora malamovida a Palermo

La pista che si trasforma in ring e lo «sballo» del week end non più fatto di balli e qualche drink, ma tinto di paura e violenza. Un copione già visto quello della malamovida in scena ancora una volta al Country, discoteca già rimbalzata alle cronache per risse e aggressioni. Stavolta l’allarme è scattato poco dopo le due di notte di venerdì, quando al centralino di emergenza è arrivata la chiamata concitata di due ragazzi che hanno chiesto aiuto, raccontando di essere stati picchiati in pista da un gruppetto di sconosciuti.

Un’aggressione a freddo, immotivata, con i provocatori che hanno assestato spintoni, calci e pugni per poi dileguarsi fuori dal locale. In viale dell’Olimpo è arrivata una volante della polizia che ha raccolto la testimonianza delle due giovani vittime e un’ambulanza che li ha trasportati al pronto soccorso. Per fortuna si è trattato solo di un codice giallo e dopo gli accertamenti sul loro stato di salute i due malcapitati sono stati dimessi con una prognosi di pochi giorni.

Un servizio di Mariella Pagliaro sul Giornale di Sicilia in edicola oggi

