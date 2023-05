Palermo, all'alt della polizia fugge a piedi e lascia due ragazze sullo scooter: nella moto un coltello

Erano in tre su uno scooter Scarabeo senza targa. Alla vista della volante della polizia, che ha intimato loro l'alt, a Palermo, in via Serradifalco, hanno provato a scappare, percorrendo in controsenso la via Alfredo Catalani. Gli agenti, però, hanno immediatamente azionato la sirena, hanno fatto il giro del palazzo e hanno notato lo scooter nascosto tra due auto posteggiate, poco prima dell'incrocio con via Lulli. Sedute sulla sella c'erano due ragazze minorenni di Corleone, mentre il conducente dello scooter, un 23enne, si era dato alla fuga.

Nel perquisire la moto, la polizia ha trovato, avvolto in un tovagliolo di stoffa, un coltello da cucina di circa 15 centimetri. È dunque scattata la caccia all'uomo, che è durata poco. Da indiscrezioni, infatti, sembra che il 23enne, individuato e rintracciato telefonicamente, si stia consegnando spontaneamente alle forze dell'ordine presso la caserma Lungaro di Palermo. Si tratta di un giovane pregiudicato.

© Riproduzione riservata