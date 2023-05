Palermo: soppresse 3 corse della metro per l'aeroporto, scuole chiuse in sette comuni

È il momento della conta dei danni a Palermo e in provincia dopo la pioggia intensa caduta ieri. Oggi è prevista l'allerta arancione e i primi disagi si sono avuti stamattina: tre corse della metro che dalla stazione centrale portano all'aeroporto Falcone-Borsellino sono state soppresse a causa di allagamenti. In sostituzione, sono stati predisposti pullman in maniera tale da consentire a chi doveva recarsi a Punta Raisi per lavoro o per partire di raggiungere l'aerostazione.

Ed è stata una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo con decine gli interventi eseguiti per allagamenti nel capoluogo siciliano e in provincia tra Bagheria, Cefalù e Lascari. Dalle ore 20 di ieri sera a questa mattina sono stati effettuati 25 interventi dei vigili del fuoco, piogge intense hanno interessato la zona est della provincia, i comuni maggiormente interessati sono Lascari e Cefalù dove si è intervenuti per allagamenti, alcuni dei quali in prossimità di abitazioni; con l'ausilio del personale della protezione civile si è proceduto all'aspirazione dell'acqua. Sempre delicata la situazione a Mondello, con le strade allagate, anche se ovviamente non ai livelli di ieri, e i disagi per i residenti.

Un grosso albero di pino è caduto in via Crispi davanti al comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per sgomberare la strada ed evitare ulteriori disagi in un tratto dove da settimane sono in corso i lavori di manutenzione del sottopasso che congestiona la circolazione nella zona del porto.

Nonostante la protezione civile abbia abbassato l'allerta da rossa (lunedì) ad arancione, nel Palermitano alcuni sindaci tra cui quelli di Villabate, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Capaci, Terrasini e Balestrate hanno deciso di continuare a tenere chiuse per un secondo giorno le scuole.

Secondo le previsioni meteorologiche, il tempo migliorerà dal pomeriggio, con sole e nuvole che si alterneranno, in attesa della nuova perturbazione che porterà pioggia tra sabato e domenica.

