L’anziano di Palermo che uccise per gli affitti arretrati: «Ho perso il controllo»

«Questa mattina, alle 5,30 circa, mi sono accostato nell’androne di mia cognata, ho aspettato il Guadagna, e appena mi ha visto mi ha detto che potevo andare via perché non c’erano “piccioli”, a quel punto, dato che ero partito armato, ho perso il controllo, io ero andato lì per spaventarlo, ma ho perso il lume della ragione e gli ho sparato due colpi». Giuseppe La Corte, 77 anni, falegname pensionato, ha appena confessato il delitto di Aleandro Guadagna, muratore di 32 anni con precedenti per rapina, una moglie, quattro figli piccoli. Due colpi di fucile sparati a pochi centimetri di distanza per risolvere una questione che durava da anni tra il falegname pensionato e il suo inquilino moroso della casa di via Mulino 32 a Boccadifalco, 200 euro al mese di affitto.

