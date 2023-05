Università, contro il caro affitti l’Ersu annuncia 144 nuovi posti letto a Palermo

Contro il caro affitti, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario che gestisce i servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti dell’università di Palermo (Ersu) mette a disposizione degli studenti fuori sede ulteriori 144 posti letto.

Salgono così a circa 950 i posti letto nelle università della Sicilia occidentale, da Palermo a Caltanissetta e Trapani: 350 al Santi Romani, 250 al San Saverio, 200 tra la casa del Goliardo, via Biscottari e Santissima Nunziata, a Palermo, e 30 a Caltanissetta, San Domenico. A questi si aggiungono gli ultimi 144 posti letto a Palermo, 98 nel plesso San Salvatore e 48 a San Nicolò, che sono arrivati grazie ai fondi del Pnrr.

L’Ersu ha partecipato ai bandi del ministero dell’università e della ricerca e ha avuto finanziati i progetti di ristrutturazione dei due immobili, per un totale di 4.482.300 euro: San Nicolò 642.300 euro e San Salvatore 3.840.000 euro. Gli appartamenti sono arredati di tutto punto e allacciati ai servizi di luce, gas e acqua. San Nicolò aprirà in questi giorni non appena sarà definita la fornitura del gas.

L’Ersu ha inoltre chiesto all’agenzia dei beni confiscati alla mafia l’assegnazione dell’hotel San Paolo Palace, a Palermo, e l’hotel Xiara a Valderice, in provincia di Trapani, per trasformarli in residenze universitarie. Al governo regionale l’ente chiederà dieci milioni dei venti spostati in finanziaria dal progetto per il centro direzionale regionale all’edilizia residenziale universitaria, per ristrutturare interamente la residenza universitaria Santi Romano.

