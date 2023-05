Palermo, il cimitero dell'orrore: tombe con più salme e defunti in altri loculi

Piangere su una tomba pensando che il padre, la madre tanto amata, il nipote che era come un figlio, il nonno faro della vita siano lì a consolare il dolore del parente con i fiori in mano ed il ricordo nel cuore.

Neppure questo è però scontato al cimitero dei Rotoli di Palermo, dove il caro estinto assegnato ad una sezione, per un numero letto frettolosamente o non si sa come, è invece stato sepolto sotto la lapide della famiglia dei vicini. Un po’ più in là, insomma. Lo screening delle sepolture gentilizie decadute per gestione irregolare, da oltre un mese oggetto di una prima tranche di sgombero da parte dell’Amministrazione Lagalla, regala nuovi tragici siparietti sulla gestione a dir poco sbarazzina (in realtà più che imbarazzante) del camposanto negli ultimi anni.

Per esempio, in qualche caso, gli operatori si sono trovati a dover rifare i conti dei defunti ospitati nei ripiani sotto terra: dove magari si aspettavano di trovare 8 morti, ce ne erano invece 9.

