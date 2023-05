Palermo, bare senza nome nell’orrore del cimitero dei Rotoli

Al cimitero dei Rotoli al ribrezzo fa seguito lo sconcerto. Perché, come un orrorifico vaso di Pandora, continua a riservare sorprese. Terribili sorprese. Come quella che il direttore, Angelo Martorana, ha illustrato nella relazione inviata all’assessore ai Cimiteri: tirando fuori le bare da sotto i tendoni, per seppellirle, ne sono state trovate quattro senza etichetta. Dunque, morti senza nome. Ignoti.

Sconcertante, ma non si riesce a dare un nome e un cognome ai poveri resti contenuti in quattro casse di legno. Peraltro, senza alcuna identificazione, non è possibile procedere ad alcuna operazione (inumazione o tumulazione). «Non è possibile nemmeno l’apertura delle casse», scrive Martorana. Il rinvenimento dei feretri senza identità è avvenuto durante le fasi di smantellamento dei gazebo, dove ci sono ancora alcune centinaia di morti in attesa di trovare una sistemazione.

