La passione per la corsa, l'amore per il Palermo: Cruillas piange Angelo Falletta

Un appassionato che faceva tutte le gare, magrissimo, che tutti conoscevano nel mondo del podismo e non solo. La moglie lo attendeva al traguardo per baciarlo e abbracciarlo, ancora una volta. Angelo Falletta però al traguardo della maratonina di Terrasini non ci arriverà mai. Tutto l'ambiente delle corse per la morte di Falletta, 62 anni, palermitano, residente nella zona di Cruillas.

Il podista a circa cinque chilometri dopo l'inizio della gara è caduto sul selciato primo di sensi. Sono intervenute due ambulanze, i medici hanno provato a rianimarlo. Poi è stato trasportato all'ospedale di Partinico dov'è arrivato in condizioni gravissime, spirando al "Civico" poco dopo, pare a causa di un infarto. La premiazione della maratonina, in segno di lutto è stata annullata

Grandissimo appassionato di sport, tifoso sfegatato del Palermo, Falletta era anche uno stimato preparatore atletico dell'Asd Ficarazzi. "Tutto l’ambiente Ficarazzi c5 si stringe intorno al dolore della famiglia Falletta per la perdita del caro Angelo. Sei stato un grande appassionato di sport, ma soprattutto amavi tanto i tuoi ragazzi di Cruillas e il tuo P5".