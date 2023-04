Palermo, dodicenne molestata da 55enne: poco prima aveva palpeggiato un'altra ragazza sul bus

Il piccolo percorso che la portava a scuola a Villaggio Ruffini, vicino a Pallavicino è diventato una trappola per una dodicenne che ieri mattina è stata seguita, afferrata con violenza e quasi trascinata via da un cinquantacinquenne.

Le urla, la ragazzina che si avvinghia ad un palo della luce ed il provvidenziale arrivo di una donna che la soccorre mettendo in fuga l'uomo che si è rifugiato in un esercizio commerciale nelle vicinanze. Poi è stato bloccato dalla polizia, portato in ospedale e sottoposto a perizia psichiatrica.

Non ha precedenti per molestie, ma di certo ieri mattina nella sua mente è scattato qualcosa: prima di aggredire la dodicenne, aveva palpeggiato una ragazza sul bus dal quale era stato cacciato.

La famiglia della ragazzina ha presentato denuncia ed è stata avviata un'indagine.

«Mi auguro che non lo rimettano in libertà, perchè è un pericolo per tante altre bambine - dice la madre - Mia figlia è stata fortunata, ma è molto scossa. Cosa sarebbe successo se non fosse sopraggiunta quella signora?».

