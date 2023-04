Chi è Daniela Lo Verde, la preside indagata che Mattarella nominò Cavaliere al merito

Da 10 anni Daniela Lo Verde, 53 anni, indagata per peculato e corruzione, è dirigente scolastica dell’istituto Giovanni Falcone dello Zen di Palermo, in quella zona che nel nome prometteva "espansione", ma che è diventato uno dei luoghi più (tristemente) famosi d'Italia. Un luogo che se fai la preside diventi quasi di frontiera, con dei limiti e delle situazioni difficilmente comprensibili, per chi è all'esterno. Nel bene, e come abbiamo visto, nel male.

Fatto sta che la storia di Daniele Lo Verde aveva fatto presa, tanta, nell'opinione pubblica, alla quale piaceva assai raccontare di quel dirigente scolastico di "frontiera". Un racconto che era arrivato persino al Quirinale, e così a giugno del 2020 il presidente Sergio Mattarella in persona aveva nominato Cavaliere al Merito la Lo Verde, in una cerimonia piena di commozione e mascherine: il Covid era ancora ben presente e soprattutto erano fresche nella mente di tutti i morti, i bollettini drammatici, le bare di Bergamo.

Quell'onoreficenza era arrivata proprio per essersi distinta nell'emergenza coronavirus, con delle motivazioni che oggi appaiono quasi una beffa. "Durante la fase 1 della pandemia da Covid-19, ha lanciato una raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà – si leggeva appunto nelle motivazioni del Quirinale – Suo l'appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza". La preside mise a disposizione il conto corrente della scuola per distribuire buoni spesa da 50 euro alle famiglie in difficoltà dello Zen.

La Lo Verde in questi dieci anni ha chiesto aiuti a tutti, dai cittadini alla politica, per migliorare la situazione del quartiere, per fare avere a tutti, all'interno e all'esterno di quella "Zona Espansione Nord", una voce. Tanti gli appelli contro la criminalità, sempre pronta a difendere la sua scuola contro i (tantissimi) atti vandalici che l'hanno colpita in questi anni.

