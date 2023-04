Gratteri, due turisti inglesi restano bloccati con l'auto nel fango: salvati dai vigili del fuoco

Due turisti inglesi sono rimasti impantanati con la loro auto nelle campagne di Gratteri ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo per salvarli.

Un uomo e una donna erano andati al santuario di Gibilmanna e poi, seguendo le indicazioni del navigatore, non hanno più trovato la strada corretta per fare ritorno, finendo invece in una trazzera allagata. L’auto era rimasta bloccata nel fango. I turisti hanno chiamato il numero di emergenza, il 112, che li ha messi in contatto con la sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo.

Ad intervenire, sono state i vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Sottana che hanno raggiunto i turisti con coordinate del Gps. I due inglesi sono stati poi scortati fino alla statale per fare rientro nel loro alloggio.

