Poste, in provincia di Palermo altri 5 sportelli Casa & Famiglia: dove e di cosa si occupano

Nuovi sportelli Punto Poste Casa & Famiglia in provincia di Palermo. Viene dunque potenziato lo spazio dove i cittadini possono trovare tutta l’offerta di prodotti e servizi dedicati alla casa e alla famiglia. Si trovano all'interno degli uffici postali, sono presenti in tutta Italia e sono sempre più in aumento.

Sportelli Punto Poste Casa & Famiglia: dove si trovano

Sono in tutto 17 gli sportelli in provincia di Palermo. I cinque nuovi Punto Poste Casa & Famiglia sono attualmente disponibili nel capoluogo, in piazza Principe di Camporeale e via Brunelleschi, a Bagheria, in via Papa Giovanni XXIII, a Terrasini e Capaci e si aggiungono ai 12 già esistenti nel capoluogo, presso le sedi di via Roma, via Alcide De Gasperi, via Gen. Arimondi, via Leonardo da Vinci, viale Regione Siciliana Sud Est, piazza Unità d’Italia, via Rocco Pirri e via Suor Maria Dolores di Majo e in provincia a Bagheria, nella sede di via Capitano Emanuele Basile, a Misilmeri, a Villabate e a Termini Imerese, nella sede di via Bevuto.

Punto Poste Casa&Famiglia, i servizi

Negli sportelli Punto Poste Casa & Famiglia, ormai presenti in tutta Italia e sempre più in crescita, è possibile richiedere il libretto di risparmio postale e il buono fruttifero postale. Si possono prendere informazioni su offerte sulla telefonia mobile e fissa, può essere attivata la PostePay Evolution, può essere sottoscritta una polizza Rca Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. E ancora, prendere informazioni su Poste Energia. Un servizio, dunque, per agevolare le famiglie.

