Palermo, una 37enne trovata morta in casa con ferite da taglio: disposta l'autopsia

Una donna di 37 anni, Emanuela Candela, è stata trovata ieri sera morta in casa dai vigili del fuoco a Palermo. A chiedere aiuto il marito che non riusciva ad entrare in casa. La giovane era deceduta nell’appartamento in piazza Europa. Aveva sul corpo dei segni di arma da taglio.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I vigili del fuoco hanno chiamato gli agenti della squadra mobile che stanno indagando. E’ intervenuto il medico legale e gli agenti della scientifica che hanno passato al setaccio l’appartamento.

La Procura della repubblica ha aperto un fascicolo di indagine ed intanto è stata disposta l’autopsia che sarà eseguita al Policlinico di Palermo.

